Врачи рассказали о состоянии отравившихся газом российских школьников

Дети, отравившиеся природным газом в школе селения Вад Нижегородской области, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом в понедельник, 25 ноября, рассказал RNS главврач местной центральной районной больницы Александр Горбунов.

По его словам, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент все дети отпущены домой.

Ранее 25 ноября сообщалось, что в селе Вад из-за отравления газом из школы госпитализировали 44 человека. Состояние 10 детей оценивалось как средней степени тяжести. По информации Telegram-канала издания «Подъем», шестеро пострадавших находились в тяжелом состоянии.

В приемной школы пояснили, что резкий газовый запах появился в нескольких классах, после чего некоторым учащимся и учителям стало плохо. Директор учебного заведения проводит оперативное совещание.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!