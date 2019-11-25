Врачи рассказали о состоянии отравившихся газом российских школьников

Дети, отравившиеся природным газом в школе селения Вад Нижегородской области, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом в понедельник, 25 ноября, рассказал RNS главврач местной центральной районной больницы Александр Горбунов.
По его словам, пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент все дети отпущены домой.
Ранее 25 ноября сообщалось, что в селе Вад из-за отравления газом из школы госпитализировали 44 человека. Состояние 10 детей оценивалось как средней степени тяжести. По информации Telegram-канала издания «Подъем», шестеро пострадавших находились в тяжелом состоянии.
В приемной школы пояснили, что резкий газовый запах появился в нескольких классах, после чего некоторым учащимся и учителям стало плохо. Директор учебного заведения проводит оперативное совещание.