В российской школе 29 детей отравились газом

В Нижегородской области 32 человека госпитализированы из-за отравления газом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

В больницы доставили 29 детей и троих взрослых. «Из-за несанкционированного выброса примеси к газу на газораспределительной станции вблизи Вадской районной школы (Нижегородская область) пострадали дети и учителя», — сообщил собеседник агентства.

По данным ТАСС, состояние 10 детей оценивается как средней степени тяжести, остальных — как легкой степени тяжести. В настоящий момент занятия в школе прекращены.

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