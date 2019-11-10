Ученики пяти российских школ массово попали в больницу

Ученики пяти школ в Краснодарском крае массово отравились и были госпитализированы. Об этом сообщается на сайте регионального Министерства здравоохранения.
Отравление произошло в субботу, 9 ноября, в городе Кропоткин. 28 школьников поступили в инфекционное отделение с кишечными явлениями. На следующий день, 10 ноября, число госпитализированных увеличилось до 41.
По данным Минздрава, заболевшие школьники — разных возрастных групп. Им оказывают медицинскую помощь. Также в Кропоткин направлены медики Специализированной клинической детской инфекционной больницы.
Чем именно отравились дети, не уточняется.
SkyUp Boeing 737-800 (UR-SQH) on flight #PQ7153 taxied to its parking stand after landing runway 04 (L/R) at Sharm El Sheikh Intl Airport (HESH), Egypt when hydraulic fluid leaked onto hot brakes causing flames in the left maingear. The fire was exinguished quickly. pic.twitter.com/SpPM3E1kAZ— JACDEC (@JacdecNew) 9 ноября 2019 г.