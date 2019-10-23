Россия
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Кремль отреагировал на слова Зеленского об условиях по «нормандскому формату»
Россиянка добилась в ЕСПЧ компенсации за побои со стороны мужа-полицейского
Глава Disney разрешил Скорсезе и Кополле «ныть» по поводу супергеройских фильмов
Москвичка приютила толпу мигрантов и едва не лишилась квартиры
В США одобрили «закон Родченкова»
Стало известно о новом конфликте в «Слуге народа»
Решена загадка странной субстанции на Луне
В российской колбасе нашли африканскую чуму
Россия поставит оружие в Африку на четыре миллиарда долларов
Новости партнеров

Российская школьница отравилась газом из баллончика и умерла

Перейти в «Мою Ленту»

В Уфе четырнадцатилетняя школьница умерла в больнице после того, как понюхала вместе со сверстниками газ из баллончика. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Башкирии.

По данным агентства, 22 октября компания из троих подростков пошла в туалет в торговом центре «Семья» на проспекте Октября. В какой-то момент девочка потеряла сознание, находившиеся рядом люди вызвали скорую, и подростка отправили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, школьница умерла в тот же день, не приходя в сознание.

Следственный комитет начал проверку, назначены экспертизы. По предварительной версии, девочка отравилась газом из баллончика.

15 октября в Самаре 13-летний подросток умер на территории школы. Другие школьники рассказали, что мальчик надышался дезодорантом. Отмечается, что на момент происшествия мальчик был во дворе не один, но другие дети убежали, увидев, что ему плохо, и не вызвали скорую помощь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Общество»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российский подросток надышался дезодорантом и умер
Российский школьник умер во время игры в футбол
Российский десятиклассник умер на уроке физкультуры
Другие материалы рубрики
Россия00:04Сегодня

«Лучше куплю бутылку, боярышник или еще какую-нибудь чекушку»

Как живут самые бедные россияне и почему деньги не делают их счастливыми
11:09Сегодня

В российской колбасе нашли африканскую чуму

11:00Сегодня

В России пятнадцатилетняя девочка ушла в школу и пропала

10:16Сегодня

Кремль уличил США в предательстве курдов

Россия00:0421 октября
Светлана Прокопьева

«Ну не заберут же они меня внезапно?»

Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
10:12Сегодня

Кремль отреагировал на слова Зеленского об условиях по «нормандскому формату»

09:34Сегодня

Опубликовано видео последствий прорыва дамб в Красноярском крае

08:49Сегодня

Россиянин покусал полицейского

Россия00:0619 октября
Торговля товарами в Москве по паспортам с московской пропиской

«Мы только лет 30 назад вышли из крепостного права»

Паспорт СССР делал человека бесправным. Последствия ощущаются до сих пор
08:27Сегодня

Российский онколог назвал способы снизить риск рака

07:46Сегодня

Юных россиян захотели лишить шампанского

23:0822 октября

Популярный кавээнщик стал постпредом главы Калмыкии при президенте России

Россия
В российской колбасе нашли африканскую чуму
«Лучше куплю бутылку, боярышник или еще какую-нибудь чекушку»
Как живут самые бедные россияне и почему деньги не делают их счастливыми
В России пятнадцатилетняя девочка ушла в школу и пропала
Светлана Прокопьева«Ну не заберут же они меня внезапно?»
Россиянка хотела понять, почему анархист взорвал себя в ФСБ. Лишь за это ей грозит тюрьма
Кремль уличил США в предательстве курдов
Число жертв после прорыва дамбы в Красноярском крае выросло
Четырехметровая волна накрыла общежитие золотодобытчиков: смыло десятки людей
Кремль отреагировал на слова Зеленского об условиях по «нормандскому формату»
Все материалы
Мир
Россия поставит оружие в Африку на четыре миллиарда долларов
Турция прекратила военную операцию в Сирии
Как и о чем Путин договорился с Эрдоганом?
Турция полностью получила С-400 и захотела еще
«Все вышло из-под контроля»
Солдаты, танки и кровь: как повышение цен на метро привело к массовым беспорядкам в Чили
Популярный бренд электронных сигарет обвинили в смерти подростка-вейпера
Пришел и остался
Как военная операция в Сирии делает Путина новым хозяином Ближнего Востока
Британия утвердила Brexit и отказалась думать о его дате
Все материалы
Бывший СССР
Стало известно о новом конфликте в «Слуге народа»
Память подвела
В Латвии придумали новую версию освобождения от нацистов — без Красной армии
Главный таможенник Украины стал фигурантом дела о контрабанде
Безграничная угроза
Почти 30 лет эти страны не могут поделить границы. Их конфликт опасен для России
Лукашенко назвал себя белорусскоязычным на русском
Формула мира
До Донбасса Штайнмайер пытался помирить Грузию и Абхазию. Тогда все закончилось войной
Депутатов от «Слуги народа» обвинили в получении взятки
Все материалы
Экономика
Россияне перестали обращать внимание на цены в продуктовых магазинах
Не находят места
России предсказали кризис на рынке труда. Кто потеряет и не сможет найти работу?
Россияне закупились красной икрой
В пользу бедных
Нищета уничтожает мировую экономику. Эти ученые знают, как ее победить
В ромашковом чае в России обнаружили плесень
Переиграли
Российская экономика слишком медленно растет, но скоро это изменится
Новый мегапроект обойдется России в триллионы рублей
Все материалы
Силовые структуры
Двух человек задержали после смертельной перестрелки российских фермеров
Архивное фотоПять человек погибли в перестрелке в Ростовской области
Две чеченские семьи устроили разборку из-за спорных пастбищ
Появилось видео дебоша обварившегося в полиции российского футболиста
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появилось видео с места смертельной перестрелки фермеров под Ростовом
В Подмосковье найдены тела убитых депутата и ее семьи
Бандиты Шишкана расстреляли и закопали жертв. Погибших искали семь лет
Задержаны очередные родственники бывшего сенатора Арашукова
Все материалы
Наука и техника
Решена загадка странной субстанции на Луне
Гибель морских богов
Как произошла одна из страшнейших трагедий российского флота
Предсказано наступление климатических супербедствий
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»
На испытаниях ядерной триады произошел сбой
Раскрыта истинная причина планетарной катастрофы на Земле
От народа
В чем «дешевый» iPhone 11 оказался лучше дорогого 11 Pro
В России для космических туристов построят специальный корабль
Все материалы
Спорт
В США одобрили «закон Родченкова»
Ловушка для Клоппа
«Ливерпуль» сбавляет обороты, «Челси» и «Манчестер Сити» идут вперед — главные события тура АПЛ
Макгрегор прибыл в Киев и высказался про президента-комедианта
«Он казался каким-то монстром, сверхчеловеком»
Кепка-талисман, «Золотой мяч» и карьера хоккеиста: 90 лет со дня рождения Льва Яшина
Американец согласился выйти на бой с «монстром» Волковым на UFC в Москве
«В Дагестане каждый второй — спортсмен»
Забит Магомедшарипов не знает поражений в UFC. Как он завоевал любовь фанатов в США?
Бывшего чемпиона мира по боксу де ла Хойю обвинили в изнасиловании
Все материалы
Культура
Крис Пратт высмеял готовку Шварценеггер и прослыл сексистом
«На постере не просто женщина, а афро-американская женщина»
Создатели сериала «Хранители» об альтернативной Америке, новом мире и феминизме
От Зои Дешанель ушел муж
«С кучей цепей и колонкой шла по улице и слушала трэп»
Звезда российского электро-попа о снобизме взрослых, чувствах молодых и доминации женщин
Шварценеггер оказался на грани смерти из-за шестой операции на сердце
Непростые движения
Крамп, би-боинг и пластичность змеи: что происходит с уличными танцами в России и мире
Пойманная с кокаином звезда «Счастливы вместе» пожаловалась на травлю
Все материалы
Интернет и СМИ
Звезда КВН прокомментировал уход в большую политику
Голоса в голове
Эти люди расследуют леденящие душу убийства в одиночку. Им не нужна полиция
Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
«Вся эта история будто завалена мертвецами»
Телеведущий притворялся мертвым 17 лет, чтобы избежать суда. Он вернулся и доказал правду
Дочь случайно отправила отцу фото пениса и вызвала у него кровотечение
«Думал, хуже уже ничего не может быть»
Новый «Форт Боярд» в эпоху хайпа: мат рекой, общение с богом и истошные вопли Бузовой
Журналисты потоптались по меморандуму России и Турции
Все материалы
Ценности
Белла Хадид снялась в откровенной фотосессии для Vogue
Куклы, кожа и российско-украинский след
Как прошла неделя моды в Токио
Джиджи Хадид попозировала голышом для рекламы
Треш, угар, Россия
Дамы в кокошниках, мужчины в колготках: как прошла неделя моды в Москве
Клиентка популярного магазина купила штаны и пожаловалась на их мерзкий хруст
Tesla RoadsterКто успел, тот и сел
Конкуренты Маска пытаются догнать Tesla. Есть ли у них шанс?
Россиянка сходила в салон красоты и ушла с пробитой головой
Все материалы
Путешествия
В Европе исчезнут дешевые авиабилеты
«Женоподобные мальчики ходят по пляжу и предлагают массаж»
Как россиянину развлечься на райском острове: бюджетный вариант
Россиянам раскрыли способ сэкономить на поездках в Турцию
«Угостить нечем, но что поделать»
Сытный чай, шаманы и степь. Что ждет туристов в Калмыкии?
Названы лучшие страны для путешествий в 2020 году
На «Жигулях» по вулканам
Как увидеть необычную сторону Азербайджана
Опубликованы первые фотографии российского плацкартного вагона с душем
Все материалы
Из жизни
Мужчина похудел на 215 килограммов из страха смерти
Стив и Камре Курто «Я понятия не имею, кто ты, но люблю тебя»
Как живут люди, которые потеряли память и научились обходиться без нее
Мужчина прислушался к совету незнакомца и разбогател
«Когда местные узнают, что ты из России, они улыбаются»
История россиянина, перебравшегося в Сербию
Чересчур красивую модель без личной жизни научили новому методу знакомств
«Странная одержимость охватила умы»
Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы
Женщина разоблачила неверного возлюбленного с помощью карт таро
Все материалы
Месяц на Skoda Superb: часть 2
Чугунный мост: итоги длительного теста Skoda Superb SportLine
Suzuki Jimny
Одиссея капитана Джимни: в калмыцкие степи на маленьком, но хардкорном внедорожнике
Bentley Flying Spur
Тестируем люксовый седан, которому надоело быть «просто еще одним Bentley»
Обновленный Lexus RX получил продвинутую адаптивную оптику
Новый Lexus RX и предшественники
У Mazda появился электромобиль с необычными дверями
Honda представила новый Jazz
Объявлены претенденты на титул лучшего автомобиля года
Все материалы
Дом
Москвичка приютила толпу мигрантов и едва не лишилась квартиры
Во дают!
Кому приходят в голову самые удивительные названия для российских домов
В России предложили запретить отключение воды и газа за долги
Все путем
Канадец объездил весь бывший СССР и показал миру красоту советского метро
Названа цена самого дешевого жилья без прописки в Москве
В России изменят схему оплаты ЖКХ
Новая система должна облегчить жизнь россиянам. Как она будет работать?
Россиянка лишилась жилья из-за чужого долга
Все материалы
Нацпроекты
Крутой поворот
В России построят мегатрассу из Европы в Азию и сэкономят миллиарды рублей
Полным ходом
Как в России задумали новый мегапроект на триллионы рублей
Русский стандарт
В российскую экономику никто не верил. Теперь в нее вложат миллиарды
Дмитрий Медведев«Санкции — абсолютно бесполезное дело»
Медведев назвал главные проблемы России и мира и объяснил, что будет дальше
Своя колея
Сахалин избавился от японского наследия. На это ушло почти 100 лет
Россиянам рассказали о способах защиты от ОРВИ
В российских медвузах захотели увеличить число бюджетных мест
Все материалы