Российская школьница отравилась газом из баллончика и умерла

В Уфе четырнадцатилетняя школьница умерла в больнице после того, как понюхала вместе со сверстниками газ из баллончика. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Башкирии.

По данным агентства, 22 октября компания из троих подростков пошла в туалет в торговом центре «Семья» на проспекте Октября. В какой-то момент девочка потеряла сознание, находившиеся рядом люди вызвали скорую, и подростка отправили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, школьница умерла в тот же день, не приходя в сознание.

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Следственный комитет начал проверку, назначены экспертизы. По предварительной версии, девочка отравилась газом из баллончика.

15 октября в Самаре 13-летний подросток умер на территории школы. Другие школьники рассказали, что мальчик надышался дезодорантом. Отмечается, что на момент происшествия мальчик был во дворе не один, но другие дети убежали, увидев, что ему плохо, и не вызвали скорую помощь.

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