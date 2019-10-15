Российский подросток надышался дезодорантом и умер

В Самаре 13-летний подросток умер на территории школы. Другие школьники рассказали, что мальчик надышался дезодорантом, передает 63.ru.

Тело мальчика нашли в Промышленном районе города 14 октября около 15-16 часов. Смерть школьника подтвердили в Следственном комитете, но причины гибели не назвали. Назначена экспертиза.

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Отмечается, что на момент происшествия мальчик был во дворе не один, но другие дети убежали, увидев, что ему плохо, и не вызвали скорую помощь.

Ранее в России зафиксировали новую форму токсикомании — вдыхание бытового газа, в частности, из зажигалок. За три года от сниффинга погибли более 360 детей. В 2016 году от сниффинга умерли 65 человек, в 2017 году — 142, в 2018 году — 154.

Для борьбы со сниффингом руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ввести ограничения на продажу газовых баллонов, зажигалок и бытовой химии. «Зачем ребенку покупать зажигалку? Для курения или токсикомании. Поэтому необходимо ограничить продажу зажигалок детям», — сказал он. Хамзаев также предложил добиваться блокировки контента, который содержит пропаганду сниффинга.

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