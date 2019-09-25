Названо число отравившихся газом от зажигалок российских детей

В России за три года из-за новой формы токсикомании погибло более 360 детей. Они вдыхали бытовой газ, в частности — газ от зажигалок. Об этом заявил представитель главного управления криминалистики Следственного комитета России Виктор Тюков на слушании в Общественной палате, передает ТАСС.

По его словам, в 2016 году от сниффинга умерло 65 человек, в 2017 году — 142, в 2018 году — 154.

Материалы по теме «Полминуты глюков и психоделической жести» В поисках кайфа российские подростки травятся газом от зажигалок

Руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев заявил, что необходимо ввести ограничения на оборот потенциально опасных, токсичных веществ, таких как газовые баллоны, зажигалки, бытовая химия. «Зачем ребенку покупать зажигалку? Для курения или токсикомании. Поэтому необходимо ограничить продажу зажигалок детям», — цитирует Хамзаева РАПСИ.

«Главная проблема этого явления заключается в том, что мы не можем совсем запретить, но можем разработать профилактические меры и держать ситуацию под контролем», — отметил Хамзаев. По его словам, необходимо вести работу в образовательных учреждениях и добиваться блокировки контента, содержащего пропаганду сниффинга.

В апреле Минпросвещения подготовило проект приказа о внесении изменений в порядок социально-психологического тестирования российских школьников и студентов на склонность к употреблению алкоголя, табака, наркотиков и других психотропных веществ. Соответствующую проверку предложили проводить среди учеников, достигших 13 лет, начиная с 7-го класса. В документе также предложили проводить тестирование в электронном виде, в том числе дистанционно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru