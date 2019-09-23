Россияне стали в два раза реже болеть туберкулезом

В России за последние 10 лет почти в два раза снизилась заболеваемость туберкулезом. Об этом министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила на мероприятии в рамках Генассамблеи ООН, передает ТАСС.

Смертность от заболевания снизилась на 13 процентов за семь месяцев 2019 года, утверждает Скворцова. По ее словам, это позволяет рассчитывать на то, что в 2020 году Россия сможет покинуть список стран с высоким бременем туберкулеза.

Как отметила министр, в 2018 году 107 миллионов человек (73 процента населения страны) прошли профилактические медосмотры. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России выявляется более 98 процентов больных туберкулезом от их оценочного числа.

Ранее в сентябре стало известно, что детская и взрослая смертность от рака в России может вырасти на 20-30 процентов за два года, если нынешние правила закупки лекарств не изменятся. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко не согласился с этим заявлением. Главный онколог Минздрава Андрей Карпин заявил, что Россия не должна столкнуться с резким скачком смертности от онкологии.

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