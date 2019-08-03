Назван самый подверженный туберкулезу регион России

Больше всего людей с активным туберкулезом проживают в Чукотском автономном округе. На 100 тысяч населения больных в этом регионе приходится 526,9 человек. Об этом свидетельствуют данные статистического сборника Минздрава России за 2018 год, опубликованного на сайте организации.

Отмечается, что высокий показатель больных зафиксирован также в Республике Тыва — 512,6 зараженных на 100 тысяч населения. Третье место занимает Приморский край — здесь 280,8 больных на 100 тысяч человек.

Наиболее низкие показатели зафиксированы в Архангельской и Белгородской областях, а также в Ненецком автономном округе.

Ранее сообщалось, что чаще всего рак на поздней стадии выявляли в Чукотском автономном округе, (32,2 процента от общего числа выявленных случаев), в Ненецком автономном округе (29,2 процента), в Тульской области (29,1 процента), в Брянской области (28,7 процента), в Магаданской области (28,5 процента). Всего в 2018 году в России было выявлено почти 625 тысяч новых случаев рака.

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