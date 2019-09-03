Россияне отказались пускать детей учиться в одном здании с больными туберкулезом

Родители школьников из села Суйга в Молчановском районе Томской области объявили забастовку и отказались отпускать детей на учебу в больницу, которую им выделили на время ремонта в школе. Одной из причин их отказа стало то, что в больницу ходят больные туберкулезом, рассказала изданию ТВ2 член родительского комитета Елена Попова.

«Мы спрашивали у администрации, что нам делать, если через полгода дети начнут болеть туберкулезом? Скоро пойдет сезон простуд, гриппа. А наши дети все это время в больнице будут за шкафчиком. Что нам делать, мы не знаем. Сегодня мы объявили забастовку. С завтрашнего дня все наши дети будут дома», — сказала Попова.

Среди других проблем Попова указала, что детям негде раздеваться, кроме того, в больнице душно, так как в коридоре нет окон. По ее словам, помещение не рассчитано на одновременное пребывание 50 человек. Она также пожаловалась на проблемы с обеспечением эвакуации в экстренных случаях из-за узких дверей.

На обед школьникам выделят 40 минут, но не у всех детей хватит на это времени — некоторые живут слишком далеко, заявила Попова. Кроме того, туалет находится на улице. Попова отметила, что ближайшая школа находится на расстоянии 100 километров, но по неасфальтированной дороге детей возить не будут. При этом родителям сказали, что обучение в больнице — временная мера, которая продлится два месяца. Как пишет ТВ2, с больницей договорились на два года.

Временно исполняющая обязанности директора школы Елена Чаусова сказала, что детей отпустили на неделю, «вопрос решается». Родители намерены обратиться в прокуратуру и ФСБ, чтобы разобраться, как были потрачены выделенные на ремонт школы 25 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в томском селе Суйга здание школы закрыли из-за обвалившегося потолка, и дети вынуждены учиться в местной больнице. Для безопасности 67 школьников крыло больницы, где будут идти уроки, пообещали отгородить от основного здания, чтобы дети не контактировали с больными. Также рассматривался вариант отдать все больничные помещения детям, а пациентов и врачей перевести в здание поменьше.

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