Отравившийся наркотиками российский школьник обвинил во всем беляш

Московские врачи обнаружили следы метадона и амфетамина в крови 14-летнего школьника, который пожаловался бабушке на пищевое отравление, рассказал агентству городских новостей «Москва» источник в полиции.

В ночь на вторник, 8 октября, юноша пришел домой и сказал своей 56-летней бабушке, что отравился беляшом и плохо себя чувствует. Через несколько минут он потерял сознание, женщина вызвала скорую. «Врачи провели экспресс-тесты на наркотики, которые дали положительный результат на метадон и амфетамин», — сказал собеседник издания.

С диагнозом «отравление наркотиками» подростка доставили в детскую больницу. Сейчас он в бессознательном состоянии.

Полиция начала проверку.

В конце августа инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» потерял сознание на совещании и умер от передозировки наркотиков. При осмотре тела и личных вещей полицейские нашли три пакета с наркотиком и трубку для курения.

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