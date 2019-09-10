Кабмин вслед за Путиным раскритиковал идею смягчить «антинаркотическую» статью

Правительство России не поддержало законопроект о смягчении наказания по статье 228 УК (приобретение, хранение, переработка наркотиков без цели сбыта), передает «Интерфакс».

В официальном отзыве правительства говорится, что предлагаемый законопроект направлен исключительно на либерализацию законодательства в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. В правительстве также не поддержали изменения в статью 82.1 УК, расширяющие круг лиц, которым суд может отсрочить лишение свободы до окончания лечения от наркомании и социальной реабилитации. В отзыве сказано, что это может привести к дополнительным расходам, но это не отражено в экономическом обосновании законопроекта.

Документ внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павлом Крашенниниковым. Авторы в том числе предложили снизить наказание за незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта психотропных веществ. В документе предлагается наказывать лишением свободы от двух до пяти лет вместо существующего наказания — от трех до десяти лет.

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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что его принятие обусловлено «большим числом осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, совершенных в крупном размере». Это обеспечивает высокие показатели деятельности правоохранительных органов по раскрытию таких преступлений, утверждается в записке.

20 июня президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что выступает против смягчения статьи 228 УК. По его мнению, необходимо не реформировать антинаркотическое законодательство, а налаживать контроль за работой полицейских, чтобы не было возможности фальсифицировать уголовные дела и сажать людей в тюрьму «ради галок». Путин привел в пример ситуацию с журналистом Иваном Голуновым, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но дело было прекращено после широкого общественного резонанса.

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