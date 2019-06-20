Путин раскритиковал идею смягчить наказание за хранение наркотиков

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии жестко высказался по теме оборота наркотиков в России и заявил, что выступает против смягчения статьи 228 УК. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

«Нужно ли либерализовать эту сферу деятельности? На мой взгляд, нет. Потому что угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. И поэтому если человек хранит незаконно, перевозит, распространяет даже небольшие объемы, нужно нести за это ответственность», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности внесения поправок в статью в части наказания за хранение наркотиков.

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Глава государства подтвердил, что в России очень много обвинительных приговоров по этой статье, доля таких осужденных составляет 26 процентов от общего числа заключенных. При этом, по его мнению, необходимо не реформировать антинаркотическое законодательство, а налаживать контроль за работой полицейских, чтобы не было возможности фальсифицировать уголовные дела и сажать людей в тюрьму «ради галок». В пример президент привел случай с журналистом Иваном Голуновым, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков, но дело было прекращено после широкого общественного резонанса.

«Я поговорю с Генпрокуратурой, ФСБ, министерством внутренних дел. Может быть, в системе собственной безопасности МВД создать особое, отдельное направление, которое контролировало бы эту сферу деятельности. Ну, и ФСБ не мешало бы этим поплотнее заняться», — добавил Путин.

После закрытия дела Голунова в МВД заявили, что полицейских будут жестко наказывать за провокации при расследовании наркопреступлений. А в Госдуме собрались проанализировать правоприменения статьи 228 УК и статьи о фальсификации доказательств.

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