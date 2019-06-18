МВД решило наказывать за провокации при расследовании наркопреступлений

Руководство МВД будет жестко наказывать сотрудников за провокации при расследовании наркопреступлений. Об этом во вторник, 18 июня, со ссылкой на первого заместителя главы ведомства Александра Горового сообщает ТАСС.

Представитель МВД отметил, что произошедшая недавно провокация была с доказательной частью. «Мы однозначно будем принимать самые жесткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали», — сказал Горовой.

По его словам, в настоящее время появился повод для определенной ревизии статьи 228 УК РФ. Она подразумевает наказание за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических или психотропных веществ, а также их аналогов и растений, содержащих данные вещества.

Представитель МВД также подчеркнул, что это явление необходимо оценивать «очень комплексно».

17 июня сообщалось, что Союз журналистов России (СЖР) обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять под личный контроль дело ивановского журналиста Андрея Евгеньева, а также студента Никиты Михеенко, отбывающих срок по 228 статье УК РФ. Ранее по ней пытались привлечь к ответственности журналиста Ивана Голунова.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!