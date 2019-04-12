МВД захотело расширить наблюдение за россиянами

В МВД предложили увеличить число и качество уличных камер наблюдения в рамках развития системы «Безопасный город», сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового.
По его словам, система оказывает неоценимую помощь и является действенным инструментом для профилактики и раскрытия правонарушений. «Необходимо совместно с органами исполнительной власти субъектов сконцентрировать усилия власти на качественном и количественном расширении сети камер видеонаблюдения в общественных местах», — сказал Горовой.
Он добавил, что в ближайшем будущем подразделения ГИБДД получат приборы для контроля состояния автомобилей и автомобильных дорог, а также новые патрульные машины.
В конце февраля сообщалось, что судебные приставы начали вычислять должников по записям с камер видеонаблюдения, подключеных к системе распознавания лиц. До этого правительство Москвы решило в 2019 году развернуть общегородскую систему распознавания лиц и снабдить столичных полицейских суперочками с такой функцией.