В ГИБДД задумали ужесточить наказание для водителей-лихачей

Госавтоинспекция (ГАИ) планирует отменить льготу на оплату штрафов в 50 процентов для тех, кто часто превышает скорость, сообщил заместитель начальника ГАИ МВД России Олег Понарьин. Его слова приводит РИА Новости в среду, 10 апреля.

Кроме того, он отметил, что сумма взыскания для таких водителей должна быть увеличена.

«По нашему мнению, целесообразно ввести увеличенный размер штрафа для систематических нарушений скоростного режима, начиная с превышения на 20 километров в час», — сказал он в ходе общественных слушаний в Госдуме на тему «Стратегия безопасности дорожного движения».

В декабре прошлого года Министерство транспорта России поддержало предложение правительства о наказании водителей за превышение допустимой скорости движения на 10 километров в час. В настоящее время санкции предусмотрены за превышение лимита более чем на 20 километров в час.

Позже в ведомстве решили троекратно увеличить штрафы за полную остановку на автомагистралях вне специальных площадок и езду по ним со скоростью меньше 40 километров в час.

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