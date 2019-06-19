В России проанализируют применение 228-й статьи Уголовного кодекса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил провести анализ правоприменения 228-й статьи Уголовного кодекса России и статьи о фальсификации доказательств. Об этом сообщает «Интерфакс» в среду, 19 июня.

Накануне академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали президента Владимира Путина радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками. В частности, члены РАН указывают на необходимость пересомтреть все уголовные дела по статьям 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...»).

По 228 статье УК РФ попытались привлечь к ответственности журналиста Ивана Голунова. Обстоятельства его задержания, которое произошло в Москве 6 июня, вызвали критику со стороны его коллег и правозащитников.

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