В России взялись за антинаркотическое законодательство после дела Голунова

В Совете Федерации прорабатывают вопрос изменения антинаркотического законодательства. Об этом в пятницу, 14 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо председателя комитета по конституционному законодательству Андрея Клишаса председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву.

Также прорабатывается вопрос о совершенствовании законодательства в сфере противодействия фальсификации доказательств по уголовным, гражданским и административным делам.

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Кроме того, Клишас просит Лебедева предоставить информацию за 2016-2018 годы об осужденных по статьям 228 и 303. Среди других вопросов, озвученных в документе, — необходимость установления корректного порядка определения значительного, крупного или особо крупного размера наркотических средств.

Вопрос об изменении законодательства в сфере незаконного оборота наркотиков возник после дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого задержали и обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Обстоятельства его задержания и фотоулики, которые позднее признали ошибочными, вызвали общественный резонанс. Сразу несколько изданий, а также ряд политиков и общественных деятелей выступили в поддержку журналиста. 11 июня дела против Голунова было закрыто, двумя днями позже двух генерал-майора, связанные с этим делом, были уволены по приказу президента.

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