В РАН призвали Путина реформировать статьи о наркотиках

Академики и членкоры Российской академии наук (РАН) призвали президента России Владимира Путина радикально реформировать систему уголовного преследования по делам, связанным с наркотиками. Соответствующее обращение появилось на сайте академического клуба «1 июля».

«Только в этом случае будет возможно наладить эффективную борьбу с одной из самых страшных общественных угроз — распространением наркотиков — и ограничить злоупотребления в этой области», — говорится в сообщении.

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В РАН также призывают пересмотреть все уголовные дела по статьям 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...»), 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств...») и 229 УК РФ («Хищение либо вымогательство наркотических средств...»).

Письмо подписали 14 академиков, 21 член-корреспондент и шесть профессоров РАН.

Ранее в июне с аналогичной инициативой выступил академик РАН, бывший министр здравоохранения Андрей Воробьев. По его словам, дело журналиста Ивана Голунова «вновь поставило вопрос о репрессивной наркополитике». Он призвал радикально пересмотреть законодательство в этой области.

14 июня Совет Федерации поднял вопрос о целесообразности изменения антинаркотического законодательства. Сенаторы прорабатывают возможность уточнения порядка определения значительного, крупного или особо крупного размера наркотических средств.

Голунова задержали в Москве 6 июня по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Обстоятельства его задержания, в частности предоставленные МВД фотоулики, вызвали критику со стороны коллег и правозащитников. 11 июня уголовное преследование было прекращено.

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