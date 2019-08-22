Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки

Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» умер от передозировки наркотиков. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации издания, во время совещания в московском офисе 27-летний мужчина потерял сознание. Коллеги пытались помочь ему, но не смогли и вызвали скорую. Медики доставили его в больницу, но его не удалось спасти.

При осмотре трупа полицейские нашли в личных вещах три пакета с запрещенным веществом и трубку для курения. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотиков».

В начале августа в Сыктывкаре глава местного отделения организации «Город без наркотиков» был госпитализирован с передозировкой синтетическими наркотиками. Суд арестовал его на четверо суток.

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