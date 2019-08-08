Российский борец с наркотиками попал в больницу с передозировкой

В Сыктывкаре глава местного отделения общественной организации «Город без наркотиков» попал в больницу с передозировкой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Республике Коми.

По информации телеканала, 37-летний общественный деятель употребил слишком большую дозу синтетических наркотиков и был доставлен в медучреждение с сильнейшей интоксикацией. Уточняется, что ему назначен административный арест на четверо суток.

Ранее сообщалось о задержании одного из руководителей общественного движения «Хабзэ» Мартина Кочесоко в Кабардино-Балкарии. Его поместили под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны. Активист признал вину, после чего его отправили под домашний арест.

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