Задержанного с марихуаной российского активиста отправили домой

Верховный суд Кабардино-Балкарии отпустил из СИЗО под домашний арест задержанного с марихуаной руководителя черкесской общественной организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко, который утверждает, что наркотики были ему подброшены. Об этом в понедельник, 25 июня, сообщает РИА Новости.

В МВД республики сообщали, что 7 июня полицейские остановили Кочесоко на федеральной трассе «Кавказ» и нашли у него и в его машине 263 грамма марихуаны. На пакетах с наркотиком были зафиксированы отпечатки пальцев активиста, а на его руках — следы наркотика. Во время допроса Кочесоко признался в незаконном приобретении и хранении марихуаны, однако на заседании суда отверг обвинения. Он настаивает, что наркотики ему подбросили полицейские.

6 июня в Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который был автором расследований о похоронном бизнесе, «черных кредиторах» и бенефициарах многомиллиардных госконтрактов. Корреспондента обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Демонстративные нарушения при задержании Голунова вызвали акции протеста в Москве и других городах. 11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста прекращено в связи с недоказанностью его вины. Из полиции впоследствии уволили двух генералов.

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