У не внявшего совету «сбавить активность» черкеса нашли наркотики

В Кабардино-Балкарии задержан один из руководителей общественного движения «Хабзэ» Мартин Кочесоко. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Кавказский узел». Издание уточняет, что в офисе организации прошли обыски.

Кочесоко, по предварительным данным, отправлен в СИЗО, ему вменяют хранение наркотиков. По информации Telegram-канала Alixandzinad, машину активиста остановили на трассе М29 и при обыске нашли пакет с наркотическими веществами.

Ранее Кочесоко говорил, что к его родителям приходили представители местных властей и советовали «сбавить активность». Это произошло после проведения круглого стола, посвященного проблемам федерализма.

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«Хабзэ» занимается вопросами сохранения языка и культуры черкесов, а также проводит конные марши в память жертв Кавказской войны. Осенью 2018 года Кочесоко принял участие в конном походе в память о 310-летии Канжальской битвы, который вылился в массовые беспорядки. В авторском материале на «Кавказском узле» говорилось, что активист выступал миротворцем: он мирно выводил черкесский марш из балкарского села, но его достижения якобы нарушили грубые действия силовиков.

Причиной межнационального конфликта в Кенделене стало то, что жители села (балкарцы) отказались пропустить кабардинцев, которые конным строем хотели совершить восхождение на вершину горы Канжаль в честь 310-летия победы кабардинцев в Канжальской битве. Из-за развязавшегося конфликта в село прибыли силовики, часть дорог заблокировали.

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