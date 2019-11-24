Воспитанники психинтерната массово отравились в российском городе

Более 20 воспитанников Хабаровского детского психоневрологического интерната заболели острой кишечной инфекцией. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

По данным надзорного органа, вспышка инфекции зарегистрирована 18 ноября. Всего выявлено 26 случаев отравления — при этом 20 детей разместили в отдельном блоке интерната, где создали инфекционный стационар, а шестерых воспитанников госпитализировали. Состояние всех заболевших детей оценивается как удовлетворительное.

В воспитательном учреждение прошла эпидемиологичекая проверка, в ходе которой было обнаружено нарушение требований санитарного законодательства на пищеблоке. После лабораторных исследований специалисты установили, что дети заразились норовирусом.

В начале ноября 29 детей отравились в российском поезде, следовавшем из Владикавказа в Москву. Дети в возрасте от 9 до 14 лет ехали группой из санатория в Минеральных Водах. По прибытии в столицу все заболевшие были госпитализировали.

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