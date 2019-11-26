Российский школьник насмерть отравился газом из баллончика

В Железнодорожном районе Новосибирска 24 ноября 12-летний мальчик умер после того, как подышал из газового баллончика. Об этом сообщило издание «НГС Новосибирск».

Одна из очевидиц происшествия рассказала, что погибший ребенок с другом пронесли в туалет кафе газовые баллончики, помыли их и зашли в кабинку. Через пять минут один мальчик вышел и вдруг упал, второй убежал.

Мальчика переложили на диван, однако он не мог выдохнуть, «тяжело дышал, его рвало прямо с кровью», пишет издание. Скорая приехала через 17 минут, все это время посетители кафе пытались оказать ребенку помощь. Прибывшие врачи перенесли его в реанимобиль и около часа пытались спасти.

Через 15 минут после приезда врачей на место прибыла полиция. Полицейские забрали газовые баллончики, по виду «как под горелку». Как утверждает очевидица, она слышала, что ребенок был из неблагополучной семьи. В гибели несовершеннолетнего разбираются следователи и прокуратура.

25 ноября в Вадской средней школе Нижегородской области 44 ученика и учитель были доставлены в больницу с признаками отравления. Предположительно, они надышались одорантом с газораспределительной станции, который используют для придания запаха газу. Всех отпустили домой после медицинского осмотра. Как рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Андрей Чертков, власти рассматривают версию о том, что отравление произошло из-за нарушения эксплуатации газоснабжающего оборудования на одном из объектов «Газпрома» — он находится в шести километрах от школы.

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