Родители забили тревогу из-за увлечения российских детей сосательным табаком

Школьники в Кургане начали употреблять сосательный табак (снюс) и приходят домой в состоянии, похожем на наркотическое опьянение, пишет URA.RU.

Местная жительница рассказала изданию, что недавно ее 10-летний сын вернулся домой с красными глазами и расширенными зрачками. «Стала спрашивать, оказалось, мальчик в школе угостил, как он думал, жевательной резинкой», — сказала женщина.

Она выяснила, что ее ребенок попробовал жевательный табак, который продается в сети магазинов «Красное& Белое» и что другие родители также замечали за своими детьми схожие признаки интоксикации.

Родительница написала заявление в полицию. В пресс-службе регионального управления МВД URA.RU сообщили, что к ним поступали подобные обращения, и обещали провести профилактические беседы с детьми и родителями. «Вещество не является запрещенным, но снижает иммунитет к употреблению наркотиков, вызывает зависимость и ухудшает здоровье. Содержание никотина там выше, чем в сигаретах», — добавили в главке.

Употребляют снюс школьники и из других российских городов. Так, авторы портала «Свойкировский.рф» указывают на то, что в Кирове дети увлеклись этим видом табака, пришедшим на замену насваю (жевательному табаку), несколько лет назад.

В случае отравления никотином возможны диарея, тошнота и рвота, одышка, угнетение дыхания, тахикардия, повышенное артериального давление, судороги, расширение зрачков, расстройство зрения, слуха, потеря сознания.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!