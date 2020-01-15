Десятки российских детей отравились питьевой водой

В дагестанском городе Кизляр из-за отравления питьевой водой госпитализировано 75 человек, в том числе десятки детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Центральной городской больнице.

У пострадавших диагностирована острая кишечная инфекция, у всех состояние средней тяжести. По данным собеседника агентства, среди пациентов 40 несовершеннолетних. При этом в республиканском Минздраве называют цифру в 31 взрослых отравившихся и 38 детей. «Всего в ЦГБ Кизляра поступило 72 человека, из них — 39 детей. Однако двое взрослых и один ребенок выписаны под расписку», — говорится в сообщении ведомства.

В администрации Кизляра рассказали, что в городе организован подвоз воды во дворы жилых домов. Студенты медицинских училищ совместно с бригадами медиков проводят обходы по району Черемушки, где произошло отравление. Всего там проживает 180 человек.

«Сейчас идет замена ветхого водопровода на новый, прокладывается новая линия протяженностью 250 метров. Произведено усиленное хлорирование воды», — сказали в мэрии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной массового отравления горожан стала загрязненная водопроводная вода. Городские власти отмечали, что инциденту предшествовало незаконное подключение жителей частных домов к городской дренажной системе. Якобы люди незаконно сливали в технический желоб свои стоки, из-за чего могло произойти заражение воды.

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