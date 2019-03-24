Число отравившихся водой россиян превысило сотню

В дагестанском Хасавюрте в результате массового отравления 104 человека доставлены в больницу с признаками острой кишечной инфекции. Среди пострадавших 90 детей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя регионального Минздрава Залину Муртазалиеву.

По ее словам, состояние всех госпитализированных оценивается преимущественно как легкой степени тяжести. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Ранее сообщалось о 86 госпитализированных, включая 72 детей. По информации источника, причиной отравления могли стать скотомогильники.

«Имеется информация, что во время дождей река Акташ, откуда поступает питьевая вода городу Хасавюрту, вышла из берегов и размыла скотомогильники, которые, также по предварительным данным, были созданы в неположенном месте», — говорилось в сообщении.

Как уточнил собеседник агентства, данная информация является одной из версий, ее проверяют спецструктуры.

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