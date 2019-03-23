Жители российского города массово отравились водой

В дагестанском Хасавюрте 86 человек, включая 72 детей, госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте Минздрава республики.

«Состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зарегистрировано. Медицинскую помощь пациенты получают в полном объеме, в наличии имеются все необходимые медикаменты и расходные материалы», — говорится в сообщении.

Как уточняет «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя ведомства, по предварительным данным, отравление произошло из-за воды. Поисками источника загрязнения занимаются специалисты Роспотребнадзора, а на место ЧП уже выехал глава правительства республики Артем Здунов.

В правительстве Дагестана подтвердили приезд Здунова в Хасавюрт, а также рассказали о планах обеспечить подвоз воды в город и провести обход жильцов с беседами о важности кипячения воды.

В августе прошлого года в детском спортивном лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестана отравились 86 человек, среди них 83 ребенка. По предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной массового отравления стала пищевая токсикоинфекция, вызванная возбудителем сальмонеллеза.

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