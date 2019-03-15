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Подростки в Дагестане устроили дуэль на огнестрельном оружии

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В селе Хаджалмахи (Левашинский район Дагестана) между двумя подростками произошел вооруженный конфликт, его причину выясняют полицейские. Об этом в пятницу, 15 марта, информированный источник сообщил «Интерфаксу».

По предварительным данным, в ходе конфликта двое подростков 2004 года рождения ранили друг друга из огнестрельного оружия. В настоящее время они госпитализированы в детскую республиканскую клиническую больницу Махачкалы, состояние одного из них оценивается как тяжелое, второго — как средней степени тяжести.

Между тем в пресс-службе МВД республики сообщили РИА «Дагестан», что, по данным ведомства, четверо подростков играли на окраине села Хаджалмахи и в одном из недостроенных домов нашли охотничий карабин «Сайга». Рассматривая его, один из подростков нажал случайно на спусковой крючок и выстрелил, в результате двое из компании получили ранения от одной пули.

11 мая 2018 года сообщалось, что МВД по Дагестану назначило служебную проверку после конфликта двух полицейских, которые ранили из пистолетов друг друга и прохожего, пытавшегося остановить их.

В ходе конфликта стражи порядка выстрелили друг в друга из пистолетов. Один получил касательное ранение и после оказания помощи был отпущен, второй — госпитализирован. Ранение получил и гражданский, пытавшийся остановить конфликт полицейских; после оказания помощи он также был отпущен домой.

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