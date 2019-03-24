В истории с массовым отравлением в российском городе появились скотомогильники

Одной из причин массового отравления в дагестанском Хасавюрте, где ранее 86 человек, включая 72 детей, были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, могли стать скотомогильники. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

«Имеется информация, что во время дождей река Акташ, откуда поступает питьевая вода городу Хасавюрту, вышла из берегов и размыла скотомогильники, которые, также по предварительным данным, были созданы в неположенном месте», — сообщил собеседник агентства.

По его данным, скотомогильники расположены в районе села Ленинаул Казбековского района республики.

Источник добавил, что предоставленная информация является одной из версий, ее проверяют спецструктуры.

23 марта стало известно о том, что в Хасавюрте произошло массовое отравление. По данным Минздрава республики, состояние пострадавших преимущественно легкой степени, тяжелых случаев зарегистрировано не было. Сообщалось, что отравление произошло из-за питьевой воды.

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