В дагестанском спортивном лагере отравились 83 ребенка

В детском спортивном лагере «Спартак» в Шамильском районе Дагестана отравились 86 человек, среди них 83 ребенка. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«По предварительным данным эпидемиологического расследования — причиной массового отравления стала пищевая токсикоинфекция, вызванная возбудителем сальмонеллеза», — сказано в сообщении.

Отмечается, что причиной возникновения инфекции стали некачественные продукты, которые доставили в лагерь без сопроводительных документов. В «Спартаке» обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического режима на пищеблоке, в том числе температурного режима хранения продуктов, что поспособствовало вспышке отравления.

Пострадавшие находятся в состоянии легкой и средней тяжести. Работа детского лагеря приостановлена. Следственный комитет и прокуратура начали проверку массового отравления.

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Сальмонеллез — острая кишечная инфекция, характеризующаяся интоксикацией и поражением желудочно-кишечного тракта.

В середине июля 96 человек отравились шаурмой в республике Тыва, все они попали в больницу после посещения закусочной «Шаурма» на площади Арбат города Кызыл. У заболевших также диагностировали сальмонеллез. Среди пострадавших — 17 детей от 4 до 17 лет.

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