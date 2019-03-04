В России празднично открыли европомойку

Наиль Байназаров / YouTube

В Махачкале открыли площадку для сбора мусора с контейнерами с возможностью дальнейшей сортировки отходов. Там устроили фотосессию с детьми и надувными шарами, пишет «Комсомольская правда».

«Дети приходят как на парад. Фотографироваться здесь, селфи делать. Это же очень красиво. Больше других мест в Махачкале нет. Жалко без цветов, чтобы возложить», — иронизирует автор ролика, которое опубликовало издание.

Некоторые пользователи сети не разделили его скепсис. «Такого уровня мусорные контейнеры не каждый день устанавливают, можно и порадоваться за шаг в будущее», — написал один из жителей Дагестана.

Подобные площадки для сбора мусора в Махачкале начали обустраивать в середине февраля, писало РИА «Дагестан». Эти площадки, оснащенные системой освещения с солнечными батареями и датчиками движения, соответствуют европейским стандартам. На открытии первого такого пункта присутствовали министр природных ресурсов и экологии республики, глава района, городские депутаты, активисты молодежного парламента и представители регионального оператора по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО).

В России с 1 января этого года вступила в силу новая система обращения с ТКО. Реформа предполагает в том числе раздельный сбор отходов. О необходимости наведения порядка в этой сфере в обращении Федеральному посланию говорил и президент Владимир Путин.

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