Чиновники скрыли от россиян данные об отравленной питьевой воде

В Забайкалье на сотрудников Роспотребнадзора завели уголовное дело за сокрытие данных об отравленной питьевой воде от жителей поселка Приисковый (часть 1 статьи 327 УК РФ), говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, еще в июле работники Роспотребнадзора выявили в используемых источниках превышение максимально допустимого содержания мышьяка в 40 раз, но об этом не проинформировали. «Скрыли тем самым информацию о фактах, создающих опасность для жизни или здоровья населения», — отмечено в сообщении.

Сотрудники СКР изучают служебную документацию, в том числе должностные инструкции работников надзорного ведомства. Жителям организована доставка питьевой воды из других источников.

Ранее, в декабре 2018-го, сообщалось, что в Приисковом действует режим ЧС. Опасное для жизни и здоровья отравление могли получить около 100 человек.

В Роспотребнадзоре заявили, что мышьяк в поселковом водопроводе может иметь природное происхождения из-за близости месторождения золота.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!