Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода

Жители села Меусиша в Дагестане вышли на массовую акцию протеста против строительства водопровода. Об этом сообщает «Кавказский узел».

Глава села Мусабек Мусабеков рассказал, что около 400 человек — четверть населения Меусиша — устроили митинг возле места проведения строительных работ. Силовики разогнали протестующих дубинками. На видеозаписи видно, что в результате действий правоохранительных органов пострадали несколько человек, в том числе женщины.

По данным издания, протесты в селе продолжаются с начала октября. Местные жители выступают против проведения водопровода в соседний населенный пункт Уркарах. Они опасаются, что стройка отрежет им доступ к 150 гектарам леса, пастбищам и полям для сенокоса.

По словам сельчан, проект работ должен быть согласован на общем сходе, однако этого не произошло. Местные власти, напротив, утверждают, что документацию согласовывали и с населением, и с администрацией. Помимо этого жители Меусиша считают, что обеспечить соседнее село водой можно и с помощью других скважин, что обойдется дешевле.

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