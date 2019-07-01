Чеченцы устроили массовую драку на трассе

g1alg1ay_mohk / Instagram

В сети появилось видео, на котором запечатлена массовая драка с участием жителей Чечни. Соответствующий ролик был опубликован в Instagram.

На кадрах видно, как мужчины ругаются на повышенных тонах, а затем вступают в физическое противостояние.

Как уточняет «Кавказ. Реалии», инцидент произошел в районе села Зильги на границе Северной Осетии и Кабардино-Балкарии между пассажирами автобуса, выполнявшего рейс Грозный (Чечня) — Москва, и водителями легковых автомобилей.

По информации МВД, конфликт начался после того, как водитель рейсового автобуса, несмотря на красный сигнал светофора, начал настойчиво сигналить впереди стоящему автомобилю. Водитель легковушки заявил, что из-за громких звуков в салоне его машины проснулся ребенок.

Когда транспорт остановился для прохождения контрольно-пропускного пункта, началась сначала словесная перепалка, а затем драка. «Конфликт не носил межнациональный характер. Все участники и очевидцы были опрошены, стороны конфликта претензий друг к другу не имеют», — подчеркнули в ведомстве, добавив, что никаких противоправных действий допущено не было.

По факту произошедшего назначена проверка.

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