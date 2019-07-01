Число пострадавших во время драки в Казахстане превысило 40 человек

Во время массовой драки в Казахстане между местными и иностранными рабочими компании «Тенгизшевройл» пострадали более 40 человек, сообщается на сайте организации.

Отмечается, что всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. В настоящее время работы на строительной площадке приостановлены, их возобновят в ближайшее время.

О массовой драке в поселке Тенгиз сообщалось 29 июня. Причиной конфликта стала фотография, которую сделал старший администратор завода 3 GI из Ливии Эли Дауд. На снимке он в шутку дал местной девушке, стоящей на заднем фоне, «облизать» кончик антенны своей рации.

После того как фотография попала в сеть, в поселок, где живут иностранцы, приехали казахские рабочие завода и избили приезжих. По информации издания «Ак Жайык», с объектов строительства завода пришлось экстренно эвакуировать всех иностранцев. Некоторые автобусы закидывали камнями. Департамент полиции будет расследовать драку как факт хулиганства.

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