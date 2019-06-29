Казахстанцы и ливанцы устроили массовую драку из-за фотографии

В поселке Тенгиз, Казахстан, произошла массовая драка между казахстанцами и ливанцами. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что причиной конфликта стала фотография, которую сделал старший администратор завода 3 GI из Ливии Эли Дауд. На снимке он в шутку дал местной девушке, стоящей на заднем фоне, «облизать» кончик антенны своей рации.

После того, как фотография попала в сеть, в поселок, где живут иностранцы, приехали казахские рабочие завода и избили приезжих.

По информации издания «Ак Жайык», с объектов строительства завода пришлось экстренно эвакуировать всех иностранцев. Некоторые автобусы закидывали камнями.

Департамент полиции будет расследовать драку как факт хулиганства. Отмечается, что на место происшествия вылетели прокурор области, начальник Комитета национальной безопасности Казахстана, руководитель департамента полиции, аким Атырауской области и первый вице-министр энергетики.

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