Массовая драка призывников в Татарстане попала на видео

Массовая драка призывников произошла в Набережных Челнах. По факту инцидента местная прокуратура проводит проверку в военкомате. Об этом сообщает принадлежащее семье Григория Березкина издание РБК со ссылкой на официального представителя прокуратуры Татарстана Руслана Галиева.

На YouTube появилось видео потасовки. На нем видно, как около десятка мужчин бьют друг друга руками и ногами. По данным издания, в потасовке приняли участие жители Тукаевского района и поселка ГЭС.

По данным регионального МВД, драка произошла 20 июня. Двоим участникам конфликта понадобилась медицинская помощь. К настоящему времени все участники потасовки установлены. Полиция Набережных Челнов опровергла слухи о том, что в результате драки погибли люди.

Ранее сообщалось о массовой драке в Москве. Инцидент произошел 19 июня, по предварительной информации, один из участников конфликта погиб, еще трое ранены.

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