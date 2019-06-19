Появилось видео массовой драки в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео массовой драки у станции метро «Электрозаводская» в Москве.

На кадрах видно, как люди дерутся прямо на проезжей части. Некоторые из них спустились в метро. В какой-то момент один из участников драки спотыкается и падает. Его настигают сразу четыре человека и избивают ногами. Потом перетаскивают через дорогу и снова бьют.

Ранее 19 июня сообщалось о массовой драке в Москве возле станции «Электрозаводская». По предварительной информации, один из участников конфликта погиб, еще трое ранены. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работают экстренные службы.

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