Появились подробности массовой драки в Москве

Очевидцы массовой потасовки у станции метро «Электрозаводская» в Москве раскрыли подробности инцидента. Об этом в среду, 19 июня, сообщает РЕН ТВ.

«Лежали на лавках все в крови», — рассказала собеседница телеканала Евгения. По ее словам, в конфликте участвовали восемь человек. Россиянка рассказала, что трое мужчин избивали одного человека палками. Тот попытался сбежать, но упал. Драка продолжалась, пока работники метрополитена не вызвали полицию.

Очевидица также посетовала, что возле станции «Электрозаводская» не в первый раз происходят драки. «Каждое утро они пьяные идут из кафе», — сказала она.

Ранее 19 июня сообщалось о массовой драке в Москве возле станции «Электрозаводская». По предварительной информации, один из участников конфликта погиб, еще трое ранены. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работают экстренные службы.

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