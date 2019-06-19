В Москве произошла массовая драка

В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

По предварительной информации, один из участников драки погиб, еще трое ранены. В драке участвовали приезжие из Средней Азии, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, на месте работают экстренные службы.

В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов. По информации правоохранителей, группа лиц напала на двух мужчин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!