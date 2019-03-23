Появились подробности массовой драки со стрельбой в Москве

Массовая драка со стрельбой у бизнес-центра в Москве произошла во время празднования дня рождения столичного предпринимателя Дмитрия Павлова. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что гостей развлекали известные российские исполнители. Ссора произошла, когда на сцене пел Валерий Меладзе. Конфликт закончился на улице: у входа в здание началась драка, затем стрельба.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». В списке подозреваемых четыре человека, однако обвинение никому из них не предъявлено.

Ранее сообщалось, что в результате драки в Академическом районе Москвы пострадали два человека. Один из них получил ранение в голень. У второго — ушибленная травма глаза. Пострадавших госпитализировали в одно из столичных медучреждений. Остальных участников драки задержали и доставили в отдел МВД по Академическому району.

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