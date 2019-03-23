У бизнес-центра в Москве устроили массовую драку со стрельбой

В Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По информации правоохранителей, группа лиц лиц напала на двух мужчин. Один из них получил огнестрельное ранение в голень. У второго ушибленная рана глаза.

Пострадавших госпитализировали в одно из столичных медучреждений. Остальных участников драки задержали и доставили в отдел МВД по Академическому району. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

В начале марта сообщалось о массовой драке на юго-востоке Москвы. «Один мужчина 1968 года рождения был дважды ранен из огнестрельного оружия в живот. Еще три человека получили ножевые ранения. Все они госпитализированы», — рассказали в МВД.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!