Курортная сходка воров в законе закончилась дракой из-за титула

На криминальной сходке в курортном городе Гудауте (Абхазия) был избит 46-летний бывший вор в законе Темур Ахуба, известный как Динрид. Об этом сообщает «Прайм Крайм» со ссылкой на свой источник.

Инцидент произошел еще 26 июня, но стало о нем известно 1 июля.

По данным источника, пострадавший доставлен в тяжелом состоянии в больницу. По его инициативе и была созвана сходка, на которой Динрид пытался решить вопрос о возобновлении своих воровских полномочий, приостановленных гудаутскими авторитетами два года назад.

По данным издания, конфликт между сухумскими и гудаутскими ворами в законе обострился два года назад после того, как в Россию из Абхазии перебрался влиятельный авторитет Борис Апакия, известный как Апакела.

Чтобы взять власть в воровском мире кавказской республики в свои руки, гудаутская группировка Рауля Барцбы (Пыза) и его крестников: Астика Шамбы и Хасика Авидзбы, избили сухумских воров — старейшего абхазского «законника», 72-летнего Валеру Хашба, Темура Гвасалия (Маколя) и Динрида.

Хашбе после двухлетних уговоров «гудаутцы» недавно пожали руку и вернули право называться вором. Динрид также решил добиться своего титула, но на сходке получил отказ. Оскорбленный авторитет ударил Пызу, а в ответ его жестоко избили «гудаутцы».

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