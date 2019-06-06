Российские зэки пожаловались на блатных в колонии и передумали

Заключенные челябинской исправительной колонии №2 пожаловались на давление со стороны блатных и администрации учреждения. Видеообращение двоих осужденных разместила правозащитница Валерия Приходкина на своем YouTube-канале.

Один из заключенных — Алексей — сообщил, что авторитеты, или смотрящие, угрожают ему и другим осужденным. «Я не хочу сказать, что боюсь. Просто я боюсь, что в один момент не выдержу этого всего и моей семье придется меня ждать еще дольше, чем тот срок, который дал суд за совершенное мною преступление», — добавил Алексей.

Другой зэк — Валерий — также пожаловался на постоянные угрозы. Кроме того, он сообщил, что многие другие его знакомые в колонии находятся на грани самоубийства. «За звонок на прямую линию президенту Путину меня отправили в ШИЗО (штрафной изолятор — прим. «Ленты.ру») и кололи неизвестными препаратами», — сказал он.

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По словам Валерия, многие заключенные готовы написать жалобы, но им запрещают это делать.

Как сообщает издание URA.RU, в четверг, 6 июня, челябинскую колонию посетили члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) и сотрудники прокуратуры. Однако за некоторое время до их приезда заключенные передумали писать жалобы. Предположительно, это связано с публикацией их обращений. Председатель ОНК Василий Катанэ от комментариев отказался.

Ранее в июне бывший заключенный ИК-12 в Нижнем Тагиле пожаловался следователям и общественникам на то, что администрация колонии оставила его без зарплаты после постройки яхты. По словам бывшего арестанта, он и трое других осужденных строили судно по договоренности с начальством учреждения.

В конце апреля заключенным колонии в Орловской области устроили банкет в честь Пасхи. Известно, что организатором пира стал вор в законе Арсен Мкртчян (Арсен Ереванский). Видео празднования появилось в интернете спустя месяц и привело к увольнению начальника учреждения и его заместителя.

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