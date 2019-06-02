Начальника российской колонии уволят после банкета под лозунгом «Жизнь ворам!»

Начальника исправительной колонии №2 города Ливны Орловской области и его заместителя уволят после скандала с пасхальным банкетом для заключенных. Об этом в воскресенье, 2 июня, заявил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко, сообщается в Telegram-канале «Говорит Москва».

Максименко посетовал на то, что сотрудники колонии «не контролируют то, что у них происходит». «У них заключенные собираются сами по себе — это вопиющее нарушение, просто безобразие. Меры дисциплинарного характера к руководству колонии будут приняты», — отметил он.

Замдиректора ФСИН добавил, что предстоит разобраться, был ли в курсе происходящего начальник территориального управления ведомства. Он заверил, что его действиям также будет дана оценка. «И взыскание тоже будет вне всякого сомнения», — подчеркнул Максименко.

Ранее в июне в сети появилось видео с банкетом, который устроил для содержащихся в колонии заключенных вор в законе Арсен Мкртчян (Арсен Ереванский) по случаю Пасхи. Перед пиршеством один из заключенных поздравил остальных с праздником от имени Арсена Ереванского и «положенца Ромы Шамана» и проскандировал «Жизнь ворам!».

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