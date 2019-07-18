Армяне перепутали чеченцев с дагестанцами и устроили драку

В Краснодарском крае произошла потасовка с участием жителей Армении и Чечни. Об этом рассказал первый заммэра Грозного Иса Хаджимурадов на своем YouTube-канале.

По его словам, инцидент был зафиксирован в поселке Водники. Как уточнил один из пострадавших, конфликт начался после того, как к вышедшим из магазина чеченцам подошли неизвестные и спровоцировали драку.

Хаджимурадов пояснил, что «нападавшие обознались»: они искали дагестанцев, которые в нетрезвом состоянии приставали к армянкам. Заммэра добавил, что армяне уже принесли свои извинения пострадавшим и конфликт разрешился.

В региональном управлении МВД России и местном отделе полиции ситуацию комментировать отказались, пишет «Кавказ. Реалии».

По информации издания, ранее в сети появились аудиозаписи, на которых якобы один из пострадавших жителей Чечни сообщает о 30-40 нападавших и просит помощи у земляков, так как боится повторных столкновений.

1 июля сообщалось, что в районе села Зильги на границе Северной Осетии и Кабардино-Балкарии между пассажирами автобуса, выполнявшего рейс Грозный (Чечня) — Москва, и водителями легковых автомобилей произошла драка. По информации МВД, конфликт начался после того, как водитель рейсового автобуса, несмотря на красный сигнал светофора, начал настойчиво сигналить впереди стоящему автомобилю.

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