Стало известно о массовой драке с участием задержанных на сходке авторитетов

Участники встречи криминальных авторитетов в кафе в подмосковных Люберцах за день до задержания устроили массовую драку в другом заведении. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что компания подралась с гостями кафе «Тайм Аут», перебила всю посуду и мебель, а после этого продолжила конфликт на улице. В драке также пострадал управляющий заведения Шираз Манасян, однако он не стал заявлять об этом в полицию.

Как сообщалось ранее, в подмосковном кафе «Дюшес» сотрудники полиции пресекли воровскую сходку. Встреча была назначена на 13 июля. Ее участники планировали договориться о дележе доходов от наркотиков и крышевании коммерсантов. Предполагается, что сходку созвал авторитет Андрей Крючков по прозвищу Крюк.

Всего были задержаны 32 человека. Среди них Иракли Усоян — внук убитого в 2013 году лидера преступного мира России, вора в законе Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Его пригласили на сходку в качестве третейского судьи. Иракли Усоян прилетел в Москву из Вены. Также в числе задержанных — чемпион России по боевому самбо Мехдиев Сахиб и два бойца ММА.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!