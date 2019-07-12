Членов ОПГ самого опасного преступника России признали виновными в убийствах

Семь активных участников оргпреступного сообщества Николая Емельянова, известного в криминальных кругах под кличкой Емеля, признаны виновными и не заслуживающими снисхождения. Об этом в пятницу, 12 июля, «Ленте.ру» сообщила Ирина Жирнова, официальный представитель Московского окружного военного суда (МОВС).

«Коллегия присяжных заседателей единодушно признала виновными и не заслуживающими снисхождения всех обвиняемых», — сказала Ирина Жирнова.

Нынешний процесс — повторный. В 2014 году суд присяжных оправдал этих же обвиняемых, однако Верховный суд отменил оправдательный вердикт из-за допущенных нарушений, и направил дело на новое рассмотрение.

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По версии следствия, Игорь Галанцев, Сергей Новгородов, Геннадий Барнов, Петр Турлаев, Олег Терешин, Игорь Семенов и Андрей Гуров в период с 2003 по 2011 год входили в ОПГ, созданную и возглавляемую Николаем Емельяновым. Причем Галанцев (Гэлл) руководил самостоятельной бандой, известной как Рославльская (по городу Рославль, где находилась штаб-квартира группировки), а Новогородов (Нырок) был в ней штатным киллером.

По данным правоохранительных органов, ОПГ Емельянова совершила серию заказных убийств, причем жертвами были по меньшей мере два вора в законе и несколько авторитетов преступного мира, которые пытались препятствовать деятельности Емели. Кроме того, на счету группировки — убийство и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

В частности, 20 июня 2003 года участники ОПГ возле кафе на улице Чернышевского города Брянска расстреляли криминального авторитета Виктора Богданова по кличке Басист. А 4 ноября 2003 года в ходе подготовки к заказному убийству другого криминального авторитета они, находясь в Калуге, открыли огонь по двум сотрудникам милиции, которые проверяли у них документы. Всего участники банды Емельянова подозреваются в совершении 60 убийств в Брянской, Смоленской и Калужской областях.

Николай Емельянов скрылся от правоохранительных органов в 2009 году. Он входит в десятку самых опасных преступников России, за информацию о его местонахождении МВД России гарантирует выплату миллиона рублей и полную анонимность.

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