Набожного главаря банды киллеров Челентано посадили на четверть века

Новосибирский областной суд вынес приговор по делу главаря бригады киллеров Анатолия Радченко, известного в криминальных кругах как Челентано. Об этом в пятницу, 5 июля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Приговором суда Радченко назначено наказание в виде 24 лет лишения свободы со штрафом в размере одного миллиона рублей.

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Как сообщалось ранее, подсудимый был признан виновным в создании преступного сообщества. Суд установил, что Радченко с 1997 по 2009 годы руководил подразделением киллеров в банде осужденного криминального авторитета Александра Трунова. Также, говорится в приговоре, Радченко причастен к убийству четырех человек и покушениям на убийство еще троих.

Среди жертв — криминальные авторитеты Ляка, Кеша, начальник службы безопасности одного из местных заводов Алексей Дабеев и Баград Гелашвили. Последнего в 2000 году убили по ошибке — он поменялся местами за столом с вором в законе Мамукой Шубитидзе, которого планировалось устранить.

Помимо убийств, Челентано обвиняли в мошенничестве, бандитизме и вымогательстве.

Процесс над Радченко шел около двух лет в закрытом режиме из-за опасений давления на свидетелей. Он был объявлен в федеральный и международный розыск после поимки главаря банды «Труновские» Александра Трунова. Челентано искали даже в монастырях, когда правоохранительные органы узнали о его набожности. Авторитета задержали в Австрии в феврале 2014 года, а в августе 2015 года депортировали в Россию.

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